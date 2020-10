Cmentarze zamknięte, kwiaty i znicze zostały. "Wydaje się, że rządowi trochę zabrakło odwagi"

Szefowie frakcji w Parlamencie Europejskim, reprezentujący ponad trzy czwarte europosłów, napisali list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym krytykują łamanie praw kobiet i to w dodatku w czasie pandemii. Pod listem nie podpisała się tylko frakcja, do której należy PiS, oraz eurosceptycy.

