Zakończyli protest bez porozumienia, ale z wielkim kapitałem społecznym. "To nie jest finał"

Protestujący pięciuset złotych dodatku nie wywalczyli, ale nie wychodzą z Sejmu z niczym, bo mają potężny kapitał: solidarności, zrozumienia i wsparcia. Ponadto ich problemy przestały być tematem tabu, więc - jak mówią - w bilansie zysków i strat to największy plus.

To, że niepełnosprawność w Polsce przestała być tematem tabu, nie udałoby się bez protestu w Sejmie. Niepełnosprawność zyskała konkretną twarz - ludzi uśmiechniętych, ambitnych, walczących o szansę na normalność.



- Dało nam to takie poczucie, że niepełnosprawność to nie jest żaden wstyd czy obciach, ponieważ mnóstwo ludzi utożsamiło się z nami - mówi Wojtek Makowski, paraolimpijczyk.



- Jest to moment epokowy, bo tak na prawdę nikt tak wiele nie zrobił, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością - ocenia paraolimpijka Karolina Hamer.



- Nie jesteśmy już szarą masą. Jesteśmy członkami społeczeństwa. Ludzie w sklepach zaczynają się uśmiechać, przepuszczać nas. Łatwiej nam funkcjonować i za to chcę bardzo podziękować - dodaje Bartek Andruszczak, fizjoterapeuta.

"To dopiero się zaczyna"

Karolina Hamer przed Sejm przyjechała ze Śląska z koszulką reprezentacji Polski z igrzysk paraolimpijskich dla Kuby, ze wsparciem, wdzięcznością i zadaniem dla wszystkich.

- Jesteście bohaterami! Dzięki wam również mogliśmy dać lekcje solidarności i obiecuję tak jak tu siedzę, choć chciałabym powiedzieć stoję, to nie jest finał. To dopiero się zaczyna - mówiła Karolina Hamer.



Przez 40 dni Sejm był dla protestujących domem. Na korytarzach sejmowych mogliśmy zobaczyć jak wygląda codzienność niepełnosprawnego Kuby, Adriana, Wiktorii, Magdy i ich rodziców.



To oni pokazali z czym muszą mierzyć się każdego dnia niepełnosprawni w całym kraju.



- Te pieniądze się należą jak najbardziej, bo kto nie miał do czynienia z osobą niepełnosprawną nie wie, jakie to są koszty utrzymania - mówi pani Anna, mama niepełnosprawnego Oliwiera.

"Para-sprawni"

Wydaje się, że ja nie wiem, w którą stronę mam skręcić, co nie jest prawdą, bo jestem człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi. To, że nie widzę, nie powoduje tego, że nie jestem świadomym człowiekiem - tłumaczy Wojtek Makowski, srebrny medalista igrzysk paraolimpijskich w Rio.



Określenia "niepełnosprawni" nie lubi. - Skoro jest sport paraolimpijski, to my możemy być para-sprawni - mówi i chętnie rozpocząłby dyskusję, by zmienić to określenie.

- To by mogło pociągnąć zmianę całkowitego postrzegania osób niepełnosprawnych, którzy nie są na "nie", którzy są bardzo na "tak", jeżeli chodzi o rzeczywistość, która nas otacza - dodaje Makowski.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN