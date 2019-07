Policja nie wyklucza żadnej wersji w sprawie zaginięcia Dawida

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym-wschodzie Polski, a także w centrum i na wschodzie, okresami opady deszczu do 5-20 mm, możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu do 5 mm. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, i 21 stopni Celsjusza w centrum kraju, do 24 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80 km/h.

