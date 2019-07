Nowi ludzie w terenie i badanie sprawy od początku. "Intensywność poszukiwań absolutnie nie spada"

"To niemożliwe, żeby Dawid przekroczył granicę" Straż Graniczna zapewnia, że jej funkcjonariusze są szczególnie wyczuleni na osoby, które...

Poszukiwania 5-letniego Dawida w terenie zostały wznowione, z tą różnicą, że teraz te poszukiwania są dokonywane dokładniej i przez innych ludzi. Może coś zostało przeoczone. Może coś lepiej widać po kilku dniach.

- Wiemy, że mężczyzna wysiadał dwukrotnie w okolicy węzła Konotopa - informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński.

To przy węźle Konotopa skupiają się teraz główne poszukiwania. Policjanci szukają też w Warszawie, gdzie ojciec pojechał z chłopcem. Przeszukiwane są okolice Lotniska Chopina. - Intensywność tych poszukiwań absolutnie nie spada, cały czas jesteśmy niezwykle zdeterminowani - zapewnia Jarosław Szymczyk, komendant główny policji.

Dwie kluczowe godziny

Od środy w terenie pracują najbardziej doświadczeni policjanci z pionów kryminalnych i operacyjnych z garnizonu stołecznego policji. Zaczęli oni badać sprawę od początku.

- Trzeba jeszcze raz przeczytać wszystkie protokoły, jeszcze raz przejrzeć wszystkie zdjęcia, nagrania, jeszcze raz przeczytać wszystkie zeznania, no i, mówiąc obrazowo, z tych klocków ułożyć jakąś nową konstrukcję - wymienia Piotr Girdwoyń specjalista prawa karnego i kryminalistyki z Uniwersytetu Warszawskiego.



Kluczowe są dwie godziny feralnej środy sprzed tygodnia - czas między osiemnastą a dwudziestą. To wtedy zaginął Dawid. Tuż przed osiemnastą ojciec pozwolił synowi z jadącego samochodu porozmawiać przez telefon z matką. Najprawdopodobniej wjeżdżali wtedy do Warszawy.

Około dwudziestej 32-letni ojciec wszedł do kościoła na osiedlu Łąki w Grodzisku Mazowieckim. Sam, bez syna. Zamknięty i pusty samochód pozostawił na pobliskim parkingu. Po wizycie w kościele mężczyzna poszedł najkrótszą drogą na tory i rzucił się pod pociąg.

- Ciągle nie wiemy, od jakiego momentu tego dziecka w samochodzie nie ma - twierdzi Ewa Gruza, kryminalistyk z UW.

Foto: tvn24.pl Zaginięcie Dawida godzina po godzinie



Potrzeba nowych informacji



"Pojawiły się kolejne, nowe informacje". Ósma doba poszukiwań Dawida Środowe, kolejne już poszukiwania okolic węzła Konotopa nie przyniosły rezultatów. Policjanci...

Policja cały czas apeluje o zgłaszanie się osób, które mogą pomóc w sprawie, które coś widziały albo mają wiedzę, która może pomóc. Chodzi nie tylko o ostatnie godziny życia mężczyzny. Dwa tygodnie przed śmiercią ojciec wziął wolne w pracy i mógł ten czas wykorzystać do przygotowania tego, co zrobił.

Ważne mogą być nawet wcześniejsze lata.

- Ja bym sięgnął do młodości ojca, gdzie on się bawił, gdzie się wychowywał, gdzie on przebywał, jakie miał ulubione towarzystwo, w których miejscach bywali. Bardzo często wraca się do tych miejsc - mówi detektyw Maciej Szuba. - Trzeba szukać informacji, nowych nagrań, nowych świadków - dodaje.

Niewykluczone, że w takich miejscach, które były dobrze znane ojcu Dawida, cały czas może ukryty być chłopiec.

- Jeśli poszukiwania prowadzone są nie tam, gdzie obiekt może się znajdować, to mogą one trwać 20-30 lat i nigdy nie zakończą się sukcesem - twierdzi Piotr Girdwoyń.

Od zaginięcia chłopca minęło już osiem dni.

ZAGINIĘCIA 5-LETNIEGO DAWIDA ŻUKOWSKIEGO - RAPORT SPECJALNY TVN24

Autor: Dariusz Łapiński / Źródło: Fakty TVN