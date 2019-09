"Obawiam się, że zadłużenie szpitali rośnie", ale danych nie ma. Ministerstwo ich nie opublikowało

To jeden z tych pomysłów PiS, który wraca jak bumerang. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował, by podzielić województwo mazowieckie na dwie części: Warszawę z przyległościami i całą resztę. PiS przekonuje, że pomogłoby to biedniejszym regionom województwa mazowieckiego uzyskać więcej unijnych pieniędzy.

»