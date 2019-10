Obrońca Stefana W. wnosi o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym

Walka o życie tygrysów to była walka z czasem, procedurami i bezradnością. Udało się uratować dziewięć drapieżników z dziesięciu. Ale są chude, odwodnione, skrzywdzone i upodlone. Siedem z nich dotarło do poznańskiego zoo, a dwa pozostałe do zoo w Człuchowie. Teraz zajmą się nimi lekarze weterynarii.

»