12 sierpnia 2018, 19:09

Za kulisami

"Telewizyjne wydarzenie roku, 60 artystów". Za kulisami festiwalu w Sopocie

To będzie "Top of the Top" polskiej i zagranicznej piosenki. Festiwal w Sopocie, gwiazdy i przeboje, transmisja w TVN. Muzyczne wieczory we wtorek, środę i czwartek.