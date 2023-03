Wysokie ceny warzyw i owoców. Prezes NBP: zachęcam do kiszonek

Jacek Żalek nie jest już wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. To on nadzorował NCBR, z którego miliony dotacji miały popłynąć do firm powiązanych towarzysko z Partią Republikańską. W programie również o pytaniach dotyczących wycieku materiałów dotyczących sprawy Mikołaja Filiksa oraz o zmianach w Kodeksie wyborczym. Na "Fakty" TVN zaprasza Piotr Kraśko.

»