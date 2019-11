28 listopada 2019, 19:11

Sądowy chaos

Wyroki ponad 300 sędziów mogą zostać zakwestionowane. Wyrok SN jeszcze w tym roku?

Sędzia Paweł Juszczyszyn z Olsztyna poddał w wątpliwość niezawisłość sędziego, o którego powołanie wnioskowała nowa Krajowa Rada Sądownictwa, i przez to został cofnięty z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Kłopoty będą mieć też ci, którzy przed sądem czekają na wyrok we własnej sprawie. Jeżeli wyda go sędzia opiniowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa, to wyrok może zostać zakwestionowany. Sąd Najwyższy ma zająć stanowisko w tej sprawie jeszcze w tym roku.