Syn ma zanik mięśni, ojciec Parkinsona, mama śpi na materacu. Marzą o większym mieszkaniu

Materac nie jest gruby, ale pani Joanna twierdzi, że dość wygodny. Śpi na materacu na podłodze, tuż obok łóżka syna. - Każdemu byłoby ciężko wstawać trzy razy z podłogi w ciągu nocy - mówi jej syn, Mateusz Biernacik. - Był kupiony, jakby czasem ktoś na noc chciał zostać, a się okazało, że to jest dla mnie - mówi mama.

W nocy mama musi pilnować aparatury, która pomaga Mateuszowi oddychać. W dzień opiekuje się także mężem chorym na Parkinsona.

Jakub Hartwich zostanie radnym w Toruniu. "Życie niepełnosprawnych zależy od polityki" Znów będzie walczył o 500 złotych dodatku socjalnego - tym razem od miasta, a nie od państwa. Jakub Hartwich - bohater sejmowego protestu niepełnosprawnych sprzed miesięcy - wszedł do Rady Miasta Torunia. Miał szósty wynik i poparcie ponad 2,5...

Pomysł syna

21-letni syn zaskoczył matkę. Sam już nie może pisać, ale mu pomógł kolega. Wspólnymi siłami zamieścili apel, by zebrać pieniądze na kupno większego mieszkania. Z potrzebnych pieniędzy już zebrali prawie połowę.

- Mama nie ma gdzie się podziać. Nieraz tak było, że leżała na materacu w kuchni, jak chciała odpocząć - tłumaczy Mateusz.

- Myślę, że to jest najbardziej niesamowite, że to ten chłopak zamarzył o pokoju, o przestrzeni. To nie jest tak, że Asia czy Tadeusz pomyśleli sobie: chcemy mieć nowy pokój dodatkowy. Tylko, że to dziecko widzi, że ta mama śpi na tym materacu, w drugim pokoju jest ojciec chory, i ona musi iść do kuchni, musi iść do łazienki tam przesiedzieć. Nie ma miejsca, żeby spokojnie położyć się, odpocząć - opisuje Dorota Raczkiewicz, prezes Fundacji im. Anny Wierskiej "Dar Szpiku".

Mateusz Biernacik cierpi na zanik mięśni. Przestał chodzić w drugiej klasie szkoły podstawowej. - Nie klękał, bo wtedy nie mógłby się podnieść, ale przyjął komunię świętą i szedł o własnych siłach - wspomina mama. - Nawet w sumie się nie buntowałem, po prostu pogodziłem się z tym, co jest - mówi Mateusz.

"Pokazał niepełnosprawne osoby od zupełnie innej strony". Nie żyje Piotr Pawłowski Zawsze był elegancki, zawsze był w akcji. Mimo, że poruszał tylko jedną dłonią. Nie żyje Piotr Pawłowski - Prezes Fundacji Integracja. Człowiek, który - jak mówi Janina Ochojska - zniósł w Polsce wiele barier.

Smutna, ale piękna historia

Pani Joanna nie pamięta, kiedy się wyspała. Tylko czasem pęka jej serce. - Kiedy widzę właśnie młodych, jego rówieśników, właśnie gdzieś tam idących razem, śmiejących się, no to tak trudno jest nie pomyśleć o tym, że Mateusza to omija, że jemu to nie jest dane. No i wtedy jest ból, dosłownie - przyznaje Joanna Biernacik. To jej jedyne chwile słabości.

- Wiem, że to różnie bywa, że ktoś jest chory, czasami rodzice go opuszczają, a tutaj mama i tata są przy mnie ciągle - mówi Mateusz Biernacik.

- Ona jest dla nich całym światem, a oni dla niej. Tak naprawdę nie ma niczego innego poza tym byciem ze sobą i to jest taka historia, która z jednej strony jest smutna, ale z drugiej jest piękna, bo ta miłość jest jakby największa, najsilniejsza, najtrwalsza, najbardziej twarda i niekończąca się - mówi Dorota Raczkiewicz.

Mateuszowi i jego rodzinie można pomóc przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

Numer konta: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Z dopiskiem : 20893 Mateusz Biernacik

Autor: Jarosław Kostkowski / Źródło: Fakty TVN