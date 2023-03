Wyjątkowa operacja w bydgoskim szpitalu. Kacprowi pomaga międzynarodowy zespół ekspertów

Maciek mógł stracić trzy palce, ale pomogli mu lekarze, którzy zdzwonili się prywatnie Lekarze chirurdzy zdzwonili się i zjechali do Trzebnicy, żeby przyszyć 13-latkowi trzy palce.... Rodzice widzieli już dawno, że coś jest nie tak. Kacper krzywo się uśmiechał jak miał trzy latka. Jak miał cztery, to dopiero zaczął mówić. - Czekaliśmy długo na neurologa, później czekaliśmy, żeby nam rezonans zrobili - opowiada Anna Cygan, mama Kacpra.

Tak naprawdę nikt nie wiedział, co chłopcu jest, a lata mijały. Zdesperowana matka szukała ratunku przez Facebooka i na prywatnych wizytach lekarskich. Wreszcie trafili do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. To był strzał w dziesiątkę. 8,5-letniemu Kacprowi lekarze wreszcie udzielili pomocy. - To są niezwykle rzadkie zabiegi. W ciągu 35 lat mojej pracy zawodowej zabieg o takiej rozległości, nerwiak nerwu twarzowego, zdarzył mi się tylko raz - mówi profesor Józef Mierzwiński, ordynator Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Kacper ma od lat rozwijającego się nerwiaka, czyli guza na nerwie twarzowym. Guz był gigantyczny - dochodził prawie do ucha wewnętrznego. - Wyjątkowe jest po prostu położenie tego guza. Najtrudniejszy etap to jest tak go usunąć, aby nie uszkodzić narządu słuchu, bo dziecko bardzo dobrze słyszy - wyjaśnia doktor Dariusz Paczkowski, ordynator Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Skomplikowana operacja

Przy operacji najważniejsze jest, żeby nie uszkodzić narządu słuchu. Trzeba to zrobić niezwykle delikatnie, dlatego przed usunięciem nerwiaka konieczne jest wyjęcie Kacprowi wszystkich kosteczek słuchowych. - Rozłączymy kosteczki, wejdziemy od dołu, od ucha, do jamy czaszki i dalej już nie jesteśmy w stanie, bo musielibyśmy zniszczyć słuch, żeby go wyjąć. Zrobimy kraniotomię, podniesiemy płaty skroniowe i od góry neurochirurg pomoże nam usunąć guz, który penetruje do jamy czaszki - opisywał przed operacją profesor Józef Mierzwiński.

Kacpra operuje wspólnie kilku lekarzy różnych specjalizacji, między innymi jeden z najwybitniejszych na świecie chirurgów podstawy czaszki profesor Andrew Fishman ze Stanów Zjednoczonych. Zapewnia on, że jest szansa, że Kacper wróci do zdrowia. - Zrekonstruujemy nerw twarzowy poprzez przeszczep nerwu z nogi, który nie jest konieczny do poruszania. Stopa będzie odrobinę drętwiała, ale dziecko wróci do pełnej sprawności - zapewnia profesor Andrew J. Fishman, chirurg podstawy czaszki z Uniwersytetu Medycznego w Bostonie.

Kacper po operacji ma wszystko słyszeć i wreszcie będzie mógł się szeroko uśmiechać.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN