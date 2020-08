Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory prezydenckie na Białorusi. Alaksandr Łukaszenka walczyć będzie o szóstą kadencję. W wygłoszonym we wtorek orędziu do narodu polityk głównie straszył opozycją.

Przedterminowe głosowanie w wyborach prezydenckich na Białorusi rozpoczęło się we wtorek i potrwa do soboty.

Jednak właściwym dniem wyborów prezydenckich jest niedziela 9 sierpnia. Dlatego opozycja apeluje do wyborców, by nie głosowali przed tym dniem, przekonując, że przedterminowe głosowanie to okazja do oszustw i manipulacji.

- Wybory są 9 sierpnia. Wtedy trzeba głosować - mówi kandydatka na prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanouska.

Cichanouska, która niespodziewanie wyrosła na główną rywalkę Alaksandra Łukaszenki zastępując aresztowanego męża, obawia się, że władze szykują oszustwa na wielką skalę. A przedterminowe głosowanie może stwarzać takie możliwości.

- Widzimy, że władza tym razem naprawdę się boi i robi wszystko, by nas powstrzymać. Mój maż musiał uciekać z kraju, bo trafiłby do wiezienia na podstawie fałszywych oskarżeń - ocenia Weranika Capkała, żona opozycjonisty Waleryja Capkały.

Orędzie prezydenta

Zbliżające się wybory prezydenckie mogą zachwiać pozycją Alaksandra Łukaszenki. Stąd silą rozpędzane wiece, aresztowania najgroźniejszych rywali i uniemożliwianie rejestracji kolejnym opozycjonistom.

- Sytuacja potencjalnie jest bardzo niebezpieczna. Urzędujący prezydent zaprzestał już praktycznie spotkań z mieszkańcami, a spotyka się jedynie z jednostkami wojsk specjalnych oraz milicji. To musi niepokoić - ocenia szef parlamentarnego zespołu do spraw Białorusi Robert Tyszkiewicz.

Występując we wtorek ze specjalnym orędziem Łukaszenka w ostrych słowach wypowiadał się o opozycji. Straszył Białorusinów, że jego kontrkandydaci chcą powrotu do "złych lat dziewięćdziesiątych", a trzy opozycyjne liderki określił mianem marionetek sterowanych z zewnątrz.

- Te trzy nieszczęsne dziewczynki nie wiedzą, co czytają i co robią. "Wypuścimy więźniów politycznych, narkomanów, kryminalistów, rozpiszemy nowe wybory" - oto ich cała retoryka - mówił prezydent Białorusi. - Ale my wiemy, kto za nimi stoi. Kto chce przeprowadzić na Białorusi kolejną kolorową rewolucję. To się nie wydarzy - dodał.

- W tym momencie Łukaszenka wytacza argumenty, które z pewnością do większości społeczeństwa nie przemawiają - twierdzi Wiktoria Bieliaszyn z "Gazety Wyborczej".

Straszenie Białorusinów Zachodem to stały element propagandy białoruskiego przywódcy. Siebie przedstawia jako ostoję stabilności i bezpieczeństwa.



- Łukaszenka dość desperacko powraca do takiej swojej tradycyjnej narracji straszenia Białorusinów, że jeśli nie on, to właśnie chaos, to właśnie bieda i bandytyzm - zwraca uwagę Michał Kacewicz, dziennikarz telewizji Biełsat i "Newsweeka".



Swiatłana Cichanouska wierzy, że jej rodacy dostrzegają już kłamstwa Łukaszenki i w końcu zagłosują za zmianą.

Autor: Cezary Grochot / Źródło: Fakty TVN