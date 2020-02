Spotkania, rozmowy i prestiżowe sukcesy. Tak minęła kampanijna sobota

W ciągu doby we Włoszech liczba odnotowanych zakażeń koronawirusem z Wuhanu wzrosła z 9 do 54, czyli aż o 45 przypadków. Większość chorych to mieszkańcy Lombardii, ale odnotowano też kilka przypadków w okolicach Padwy, zaledwie 30 kilometrów od Wenecji, gdzie trwa właśnie karnawał. Na mieszkańców miejscowości Codogno w Lombardii padł blady strach, bo dwie osoby we Włoszech już zmarły z powodu COVID-19 - choroby powodowanej przez chiński patogen.

»