Najnowszy sondaż prezydencki dla "Faktów" TVN i TVN24. Jak wypada Trzaskowski?

Respondentom odczytano nazwiska kandydatów startujących w tegorocznych wyborach prezydenckich i zadano pytanie: "na którego z nich by Pan (Pani) zagłosował(a)?".

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda mógłby liczyć na poparcie na poziomie 51 procent ankietowanych. Za jego plecami uplasowałby się niezależny kandydat Szymon Hołownia, na którego zagłosowałoby 17 procent respondentów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który zastąpił w wyścigu Małgorzatę Kidawę-Błońską, może liczyć na poparcie 11 procent badanych.

Foto: tvn24 Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

6 procent ankietowanych jako swojego faworyta wskazało Władysława Kosiniaka-Kamysza z Koalicji Polskiej, PSL. Na reprezentującego obóz Konfederacji Krzysztofa Bosaka zagłosowałoby 5 procent pytanych. Kandydat Lewicy Robert Biedroń w tej chwili może liczyć na poparcie na poziomie 3 procent respondentów.

Na niezależnego Marka Jakubiaka zagłosowałby 1 procent pytanych.

Poparcie dla Stanisława Żółtka, Pawła Tanajno i Mirosława Piotrowskiego wynosi zero procent.

W pytaniu o swoje wyborcze preferencje odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am)" udzieliło 6 procent ankietowanych.

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniu 15 maja 2020 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 osób pełnoletnich.

Prezydent Warszawy wkracza do gry

Dotąd z każdych wyborów wychodził zwycięsko. Polityczna droga Rafała Trzaskowskiego Rafał Trzaskowski po raz pierwszy w wyborach wystartował 11 lat temu do Parlamentu Europejskiego....

Informację o kandydaturze Trzaskowskiego przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, a także innych partii, które wchodzą w skład Koalicji Obywatelskiej, przekazali na popołudniowej konferencji prasowej. Jak mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, zarząd partii jednogłośnie przyjął rekomendację w sprawie kandydatury Trzaskowskiego.

- Świat się zmienia, jesteśmy tego świadkami, wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na palące problemy, które nurtują teraz Polki i Polaków (...) znajdziemy odpowiedź na te najważniejsze problemy (..) Dzisiaj staję przed państwem jako kandydat na prezydenta RP, biorąc na siebie olbrzymią odpowiedzialność walki o demokratyczną Polskę, o silne państwo, walki o demokrację - mówił Trzaskowski.

Zapowiadając walkę o urząd prezydenta Rzeczypospolitej, Trzaskowski przyznał, że sytuacja nie jest łatwa, ale - jak mówił - "może to i lepiej, bo to wymaga od nas pełnej konsolidacji i energii do tego, żeby walczyć i żeby wygrać w tych wyborach". - Mam nadzieję, że właśnie od Warszawy zacznie się ta olbrzymia fala zmiany - dodał.

Głos podczas konferencji prasowej zabrała też Małgorzata Kidawa-Błońska. - Chciałam podziękować tej silnej drużynie, nic się nie zakończyło, jesteśmy w bardzo mocnej kampanii. Mamy nowego kandydata i wierzę bardzo głęboko, że te wybory wygramy, niezależnie od tego, kiedy będą, jaki będzie ich termin - powiedziała.

Czytaj więcej: Sondaż prezydencki dla "Faktów" TVN i TVN24 z 30 stycznia

ZOBACZ WIĘCEJ SONDAŻY DLA "FAKTÓW" TVN I TVN24

Źródło: Fakty TVN