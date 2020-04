Rozłam w obozie władzy? Terlecki o Gowinie: jest szeregowym posłem

Polska cały czas walczy z SARS-CoV-2, jednocześnie pojawia się coraz więcej pytań o wybory. Kiedy się odbędą i w jaki sposób będzie przebiegało głosowanie? Do 10 maja zostało coraz mniej czasu. W programie także o planach ministra rolnictwa, by do kolejnej "tarczy antykryzysowej" wpisać zakaz, który może uderzyć w obrońców praw zwierząt oraz o pacjentach, którzy ze strachu przed koronawirusem odwołują zabiegi i operacje kardiologiczne, onkologiczne czy ortopedyczne. Na "Fakty" TVN zaprasza Grzegorz Kajdanowicz.

»