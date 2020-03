Od północy z soboty na niedzielę polskie lotniska nie będą co do zasady obsługiwać połączeń międzynarodowych. Rząd zapowiedział, że będzie czarterował samoloty do ewakuacji Polaków z zagranicy. Mogą do tego zostać użyte maszyny LOT-u, jednak ostateczna decyzja o tym jeszcze nie zapadła.

»