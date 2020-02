Kidawa-Błońska i Kosiniak-Kamysz na konwencjach, pozostali kandydaci w terenie. Prezydenccy kandydaci zabiegają o głosy

W Zjednoczonych Emiratach przerwano wyścig kolarski UAE Tour, bo u dwóch zawodników z Włoch wykryto zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W odciętym od świata hotelu jest między innymi polski kolarz - Rafał Majka. Światową Organizację Zdrowia najbardziej martwi sytuacja we Włoszech, Iranie i Korei, bo to właśnie tam, poza Chinami, zakażeń wirusem jest najwięcej. Kanada zachęca do robienia zapasów, a Niemcy przyznają, że nad koronawirusem SARS-CoV-2 tracą kontrolę.

