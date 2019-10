Wysoka frekwencja i kolejki do lokali. Wybory mają zakończyć się zgodnie z planem

O ile nie zdarzy się coś nadzwyczajnego, to cisza wyborcza skończy się o godzinie 21. Wtedy poznamy sondażowe wyniki wyborów. Frekwencja w wyborach na godzinę 17 wyniosła 45,94 procent. Wszystkie lokale zostały otwarte bez przeszkód, ale nie obyło się bez drobnych incydentów. W lokalu w Królikowie doszło do niewielkiego pożaru. Z powodu dymu komisja przeniosła się do innego pomieszczenia. Nie obyło się też bez długich kolejek do lokali wyborczych za granicą.

Najwyższa frekwencja w Warszawie, najniższa w Opolu. PKW podała najnowsze dane Frekwencja według stanu na godzinę 17 wyniosła 45,94 procent - podała po godzinie 18.30 Państwowa...

Polacy ruszyli po rekord frekwencji w wyborach parlamentarnych. Do południa swój głos do urn wyborczych wrzuciło ponad pięć milionów wyborców. Frekwencja na godzinę 12 wyniosła w całej Polsce 18,14 procent. Dla porównania: do godziny 12 w wyborach do Sejmu i Senatu cztery lata temu zagłosowało 16,47 procent wyborców, a w maju tego roku, gdy wybieraliśmy europosłów - 14,39 procent.

Dlaczego Polacy chodzą na wybory? "No bo decydujemy o losie Polski", "Idę tylko dla siebie, żeby się poczuć lepiej", "Niech się ludzie tak naprawdę szczerze wypowiedzą, czego chcą, a nie potem krytykują", "Każdy głos jest szalenie ważny" - to tylko niektóre odpowiedzi, jakie usłyszeliśmy od wyborców w tę niedzielę.

Największą frekwencję do godziny 12 odnotowano w Nowym Sączu, Bielsku-Białej i Tarnowie.

Dym w lokalu

To bardzo ważne, że wszystkie lokale wyborcze udało się otworzyć punktualnie i bez przeszkód. Dzięki temu wybory mają się zakończyć zgodnie z planem o 21.

Najpoważniejszy incydent miał miejsce w lokalu wyborczym w Królikowie (województwo kujawsko-pomorskie). Nie miał on jednak wpływu na przebieg wyborów. W pomieszczeniu lokalu wyborczego zapaliła się lampa na suficie. Wezwano straż pożarną, a głosowanie przeniesiono do pomieszczeń obok.

Polacy głosują za granicą, kolejki przed konsulatami. "Pierwszy raz widzę coś takiego" We Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Belgii - Polacy mieszkający za... - Przerwa trwała od godziny 8.30 do godziny 9.13. W czasie, kiedy wybuchł pożar, nie było w lokalu żadnego wyborcy - poinformowała Renata Kabulla, koordynatorka do spraw wyborów w gminie Szubin.

W czasie takich incydentów najważniejsze jest to, żeby żaden wyborca, który chciał zagłosować, nie został odprawiony z kwitkiem.

Na ponad 27 tysięcy lokali w całej Polsce odnotowano zaledwie kilka incydentów z udziałem członków komisji wyborczych. Kilku okazało się nietrzeźwych, jeden członek komisji wyborczej w Warszawie przyniósł ze sobą broń.

Długie kolejki za granicą

Wybory w lokalach wyborczych za granicą charakteryzowały się długimi kolejkami. Dokumentują je nagrania wideo i zdjęcia z całego świata. Polacy mieszkający lub przebywający za granicą musieli czekać nawet godzinę na pobranie kart wyborczych. Wszyscy wcześniej dopisali się do spisu wyborców albo pobrali w kraju zaświadczenie o prawie do głosowania.

Kolejki były między innymi przed polskim konsulatem w Nowym Jorku, a także w Londynie, gdzie Polaków nie odstraszył padający z przerwami deszcz. - Bo to są polskie wybory, prawda? I rodzice, i dziadkowie, i wszyscy walczyli o wolność, więc trzeba głosować - usłyszeliśmy od jednego z wyborców w Londynie.

Cisza wyborcza trwa do zamknięcia wszystkich lokali wyborczych.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN