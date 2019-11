Dzwonią, pytają, przekonują. Politycy PiS wciąż walczą o Senat

"Mam uzasadnione przesłanki, żeby mieć nadzieję. Transfery są możliwe do ostatniej chwili" Wszystko na to wskazuje, że będę kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na marszałka Senatu -... PiS straciło Senat, ale odchodzący marszałek Stanisław Karczewski wydaje się bardzo pewny, że zachowa stanowisko. - Wszystko na to wskazuje - powiedział do dziennikarzy Karczewski, pytany o to, czy pozostanie marszałkiem.

- To są tylko marzenia. Tak się nie stanie i nikt z członków (Koalicji Obywatelskiej) nie trafi na drugą stronę mocy - mówi Paweł Arndt, senator elekt z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.

- Nie sądzę, żeby ktokolwiek w ten sposób się splamił - uważa Alicja Chybicka, senator elekt z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.

W Senacie PiS ma 48 senatorów, opozycja tyle samo plus 4 senatorów niezależnych. Senatorowie PSL już publicznie zadeklarowali, że nie są zainteresowani wsparciem PiS. Podobnie SLD. Niezależni z wyjątkiem Lidii Staroń też są zdecydowani w deklaracjach. Nie ma mowy, by umożliwić PiS-owi odzyskanie większości.

- Za żadne pieniądze świata nikt mnie nie kupi. Po prostu honor nie ma ceny - zapewnia Wadim Tyszkiewicz, niezależny senator elekt. PiS najwyraźniej uznało, że ma - bo sonduje, dzwoni i rozmawia z senatorami z Koalicji Obywatelskiej.

- Myślę, że do każdego dzwoniono - mówi Artur Dunin, senator elekt z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.

"Jak ja bym wyglądał w oczach rodziny?"

PiS omija głośne polityczne nazwiska, choć Tomaszowi Grodzkiemu proponowano Ministerstwo Zdrowia.

- Propozycje są, ale nie będę o nich także mówił - twierdzi Janusz Pęcherz, senator elekt z Koalicji Obywatelskiej.

Okazuje się, że nawet natychmiastowe odrzucenie propozycji przejścia na stronę władzy PiS-u nie zniechęca. Próbowano zaraz po wyborach i próbuje się nadal. Wszyscy pytani przez ekipę "Faktów" TVN senatorowie Koalicji Obywatelskiej zapewniają, że nie umożliwią PiS-owi odzyskania Senatu.

Na nieustępliwość senatorów duże wpływ ma fakt, że startują w okręgach jednomandatowych, gdzie głosuje się na konkretnego człowieka.

- Jak ja bym wyglądał w oczach rodziny? Jak rodzina by wyglądała w oczach sąsiadów? (...) Podejrzewam, że by wycieczki były koło mojego domu i pokazywaliby palcem "tam mieszka ten zdrajca" - mówi Janusz Gromek, senator elekt z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.

Liderzy Koalicji Obywatelskiej cały czas wertują listy senatorów i szukają potencjalnych słabości, ale liczą na to, że zadziała obawa przed lokalnym odrzuceniem. - Morale stanowi o tym, jak się zachowamy - tłumaczy Barbara Borys-Damiecka, senator elekt z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.

- Jestem przekonany, ze z tych 51 osób nie znajdzie się nikt, kto przejdzie do PiS-u - zapewnia Marcin Bosacki, senator elekt z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.

Opozycja uważa, że nikogo przekupić się nie da. Boi się tylko, że znajdą się tacy, których będzie można zastraszyć.

