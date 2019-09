14 września 2019, 19:14

Poradnik wyborcy

Wybory już 13 października. O czym należy pamiętać przed głosowaniem?

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października. Każdy pełnoletni obywatel Polski będzie mógł oddać swój głos w jednej z 27 tysięcy komisji wyborczych. Co zrobić, żeby zagłosować poza miejscem stałego zameldowania? Do kiedy trzeba dopisać się do spisu wyborców? Skąd wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania? Oto najważniejsze daty i informacje.