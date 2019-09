Jarosław Kaczyński mówi o nowych elitach. "Chodzi o rząd dusz obliczony na pokolenia"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski apeluje do premiera, by pieniądze na wypłaty w ramach programu Rodzina 500 plus przekazywać wcześniej. Ma to umożliwić to jego płynną realizację. W programie także o wciąż tajnych listach poparcia kandydatów KRS, wspomnienie Kornela Morawieckiego, a także o apelu byłych prezydentów do opozycyjnych kandydatów w wyborach do Senatu. Na "Fakty" TVN zaprasza Grzegorz Kajdanowicz.

