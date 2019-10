Mniej niż 50 procent poparcia, większość mandatów w Sejmie. Tak działa metoda d'Hondta

O ile nie zdarzy się coś nadzwyczajnego, to cisza wyborcza skończy się o godzinie 21. Wtedy poznamy sondażowe wyniki wyborów. Frekwencja w wyborach na godzinę 17 wyniosła 45,94 procent. Wszystkie lokale zostały otwarte bez przeszkód, ale nie obyło się bez drobnych incydentów. W lokalu w Królikowie doszło do niewielkiego pożaru. Z powodu dymu komisja przeniosła się do innego pomieszczenia. Nie obyło się też bez długich kolejek do lokali wyborczych za granicą.

