Senat szczególnej wagi. Dlaczego w tej kadencji izba wyższa jest wyjątkowo istotna?

Czy Senat w rękach opozycji to możliwy scenariusz? Prezes milczał, marszałek Karczewski też nie chciał rozmawiać. Jak będzie wyglądała praca w Senacie?

- Staram się zawsze dobrze pracować. Albo będą lepsze warunki, albo gorsze. To się zobaczy - tłumaczy Michał Seweryński, senator z PiS.

Utrzymanie jednolitej większości przy tak malej różnicy będzie trudne. Choćby ze względu na zwykłe nieobecności.

Wielką niewiadomą są senatorowie niezależni jak Lidia Staroń. Kiedyś w PO, teraz podobno bliżej PiS-u, ale, jak sama mówi, kieruje się tylko własnym sumieniem.

Zapis konstytucji mówi, że Senat ma 30 dni, by podjąć decyzję nad ustawą. Jeśli termin przekroczy, to ustawa trafi do prezydenta, a jeśli ustawę Senat odrzuci, to Sejm z kolei musi takie weto odrzucić bezwzględną większością, czyli przy mobilizacji opozycji, ponad 230 głosami.

- Tutaj będzie ważna dyscyplina obecności posłów Prawa i Sprawiedliwości - wyjaśnia Jan Maria Jackowski, senator PiS.

Te okoliczności w poprzednim Senacie nie miały większego znaczenia. Teraz mogą mieć.

- Jesteśmy odpowiedzialni za Polskę mówiąc krótko - uważa Jerzy Fedorowicz, senator PO.

"Będzie to wolniej wszystko szło"

"Myślę, że będzie dobrze". Dziś wybór marszałka Senatu. Co zrobią senatorowie niezależni? Pierwsze posiedzenie w Senacie nowej kadencji rozpoczęło się o godzinie 16. Prawo i... Inicjatywa ustawodawcza Senatu to zgłaszanie i uchwalanie ustaw. Chociaż Sejm może potem taką ustawę odrzucić, to dla opozycji to byłaby niezwykła okazja, by wprowadzić własne tematy do debaty publicznej.

- Trudno będzie, albo dużo trudniej PiS-owi powiedzieć, że to jest zły projekt, który należy wyrzucić do kosza - twierdzi Stanisław Gawłowski, senator niezależny.

Ustawa senacka, podobnie jak sejmowa, przechodzi przez trzy czytania w Senacie. Może być konsultowana także w ramach wysłuchania publicznego. Potem jako ustawa uchwalona przez Senat trafia do Sejmu, gdzie większość PiS-u może ją odrzucić, ale coś, co uchwalił już Senat, trudniej wyrzucić po prostu do kosza, jak to bywało z projektami sejmowej opozycji.

- Ustawa była często albo nieprocedowana w ogóle, bo była zamrażana, albo na przykład w nocy i natychmiast odrzucana - opowiada Marek Borowski, senator z list Koalicji Obywatelskiej.

Opozycja przygotowała już pierwsze propozycje. - Ustawy, że tak powiem, przywracające niezależność w wymiarze sprawiedliwości - tłumaczy Bogdan Klich, senator z list KO.

- Będzie to wolniej wszystko szło. Ta cała legislacja i bardziej praworządnie - mówi Małgorzata Gersdorf, pierwsza Prezes Sądu Najwyższego.

Senatorowie mają też inne plany.

- By Senat był tym miejscem, gdzie na przykład Prezes Rady Ministrów będzie mógł odpowiadać na pytania senatorów, jak niestety nie czyni tego w Sejmie - opowiada Michał Kamiński, senator z listy PSL.

Rzecznik Praw Obywatelskich, szef NiK-u - tu Sejm wybiera, a Senat wyraża (bądź nie) zgodę.

Politykom PiS-u trudniej będzie stworzyć w parlamencie chór jednobrzmiącej większości.

Autor: Maciej Knapik / Źródło: Fakty TVN