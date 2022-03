"Orban gra na potrzeby węgierskiego społeczeństwa". I zyskuje w sondażach

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. W pasie od Dolnego Śląska przez Kielecczyznę po Lubelszczyznę opady deszczu ze śniegiem do 1-5 mm, a w Małopolsce i na Podkarpaciu deszczu do 10 mm. W górach jeszcze dość obfite opady śniegu do 10 cm. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na Kaszubach i Warmii do 8 stopni Celsjusza w centrum kraju i na zachodzie oraz na Podkarpaciu. Wiatr wschodni i północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach o prędkości do 50-60 km/h.

