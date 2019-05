Miecze, samochody i rytmy disco polo. Przegląd spotów wyborczych

PiS ogłasza nowe stanowisko w sprawie powołania specjalnej komisji badającej zarzuty o ukrywanie pedofilii w Kościele. Do tej pory politycy tej partii przekonywali, że komisja to absurd. Teraz Jarosław Kaczyński proponuje, by zajęła się ona pedofilią nie tylko w Kościele.

»