29 stycznia 2020, 19:06

Wykolejenie tramwaju średnio raz na trzy dni. Miasto zapowiada "torewolucję"

Czy tramwaje we Wrocławiu wykoleją się w 2020 roku sto razy, czy nie? Pasażerowie obstawiają, że tak, bo podróż tramwajem to dla nich loteria. Tramwaje wypadają z torów we Wrocławiu mniej więcej co trzy dni.