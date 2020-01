Z dziesięciu nowych karetek jeżdżą tylko cztery. Gdzie są pozostałe?

Na tropie karetek z pogotowia ratunkowego we Wrocławiu. Wiadomo, że zakupiono je we wrześniu 2019 roku i że większość z nich stoi w garażu. Nie wiadomo natomiast, kiedy zaczną jeździć do pacjentów.

Karetki występują w kampanii, ale do pacjentów nie jeżdżą Karetki zamiast do pacjentów, jeżdżą za wiceministrem zdrowia. Minister chwali się nimi w... Dyrektorowi Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zbigniewowi Mlądzkiemu chcieliśmy zadać pytanie dotyczące karetek dostarczonych do pogotowia we wrześniu 2019 roku.

Niestety dyrektor nie chciał rozmawiać. - To nie będzie interesujący materiał - powiedział tylko.

Skoro nie udało nam się dowiedzieć, czy ambulanse jeżdżą, spróbowaliśmy ustalić, gdzie mogą stać. W warsztacie odpowiadającym za naprawę karetek widać tylko te, które same potrzebują ratunku. Na parkingu przed budynkiem nowych karetek też nie ma.

Dziesięć karetek zamkniętych w garażu?

Dyspozytor, słysząc pytanie dotyczące zakupionych ambulansów, odsyła do dyrektora. Kolejna wizyta w jego gabinecie nie jest już jednak konieczna.

Informacje o tym, że część aut schowana jest w garażu, potwierdziło dwóch pracowników. Nie wspominają jednak, że oprócz nowych karetek zamknięto tam też dziesięć ambulansów, które od roku nie wyjechały do żadnego pacjenta.

Powodem przerwy ma być postępowanie prokuratorskie i opinia biegłego wskazująca, że karetki są za ciężkie.

- W mojej ocenie do czasu wyjaśnienia tej sprawy przez prokuraturę, mają przerwę techniczną - mówił dyrektor Mlądzki we wrześniu 2019 roku.

Dyrektorowi pogotowia nie przeszkadzało to jednak, by pozować na ich tle podczas uroczystości z wiceministrem zdrowia.

Jak tłumaczył Mlądzki, auta mogły zostać uwiecznione na zdjęciach podczas uroczystości. - Wtedy te ambulanse znajdowały się w tych miejscach, ale one nie udzielały świadczeń zdrowotnych - zapewniał dyrektor Pogotowania Ratunkowego we Wrocławiu.

W sprawie ambulansów, które pogotowie ma od września 2019, dostaliśmy w końcu informację. Z dziesięciu nowych karetek jeżdżą tylko cztery. Tu problemem też w pewnym sensie jest waga, bo nowe auta wymagają od ratowników prawa jazdy kategorii C - na ciężarówki. Na razie kierowców z takimi uprawnieniami w pogotowiu brak. Do końca 2020 roku ma je zdobyć 67 osób.

