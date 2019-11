Projektanci dołączają do akcji "Stop futrom". Co ze zmianami w prawie?

Wyrok TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej i KRS ma zapaść we wtorek. Pytanie, jak do wyroku ustosunkuje się polski rząd. W programie powiemy także o trójmiejskim gangsterze, którego ludzie fotografowali się z Beatą Szydło i Antonim Macierewiczem, a także o tym, co to jest "grzech ekologiczny". Na "Fakty" TVN zaprasza Diana Rudnik.

»