Pomysł 15-latki i rezultat, który przerósł oczekiwania. "Mogą spełnić marzenia i sami na te marzenia zapracować"

Westerny w komunistycznej Polsce to było okno na świat fantazji - jak uważa nominowany do Oscara Dariusz Wolski. Twierdzi, że jest mu bardzo miło, że za zdjęcia do westernu został właśnie doceniony. Dariusz Wolski został nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu "Nowiny ze świata" Paula Greengrassa, w którym odtwórcą głównej roli jest Tom Hanks.

