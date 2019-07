Tajemnicze kręgi w zbożu. "Może Amerykanie coś robią, wiry powietrza, kosmici"

Akademik Łomonosow to pierwsza na świecie pływająca elektrownia jądrowa, która rusza w dziewiczy rejs. Kierunek - Arktyka. Dla Rosji to ziemia obiecana. Cenna nie tylko ze względu na ropę i gaz. Kreml szacuje zyski, a ekolodzy straty. I alarmują - dwa rektory na niespokojnych wodach - to przepis na katastrofę.

