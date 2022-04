Ukraińcy uciekają z atakowanych przez Rosjan miast. "Mariupol praktycznie starli z powierzchni ziemi"

To, co zobaczyliśmy, zapamiętamy do końca życia - tak o wizycie w Ukrainie mówią prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Prezydent Wołodymir Zełeński te właśnie kraje wymienia jako najlepszych przyjaciół Ukrainy. W czwartek do Kijowa udała się delegacja polskiego oraz czeskiego Senatu.

