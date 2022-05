"Od początku wojny liczba zaginionych dzieci niewyobrażalnie wzrosła"

Rośnie liczba Ukraińców, po których wszelki słuch zaginął. Ich bliscy robią, co mogą, by trafić na jakikolwiek ślad. Niepewność boli tak samo jak strata.

Tatiana i jej 29-letni syn są mieszkańcami okupowanego przez Rosjan Cherosnia. Ilie zaginął trzy dni temu w drodze do pracy. Po poszukiwaniach, setkach telefonów i ogłoszeniach w internecie Tatiana dostała informację, że jej syna zabrali i przetrzymują Rosjanie. - Rozumiem, że teraz go torturują. Rozumiem, że jak wróci, nie będzie zdrowy psychicznie. Ale ja tylko chcę, żeby wrócił żywy do domu - wyjaśnia Tatiana, mama Ilii.

Tatiana opowiada, że gdy we wtorek poszła na komendę, by od rosyjskiego urzędnika zdobyć jakiekolwiek informacje o tym, co dzieje się z jej synem, była tam jedną z siedmiu osób poszukujących tego dnia swoich bliskich. - Błagałam tego kata, żeby oddał mi moje dziecko - mówi Tatiana. - Siedział naprzeciwko mnie i mówił "musisz poczekać, bo my zostaniemy tu na zawsze. Jesteśmy dobrymi facetami" - dodaje.

W internecie takich historii są tysiące. Zamieszczają je rodzice, dzieci, bliscy i przyjaciele.

Ogromna skala

Skala tych poszukiwań poraża. To na przykład ludzie, którzy zaginęli w czasie bombardowań, których z domów czy z ulic zabrali Rosjanie, albo którzy kontakt z bliskimi stracili w czasie ewakuacji.

- Zaginęła moja najlepsza przyjaciółka z Mariupola. Ostatni kontakt miałyśmy 28 lutego. Szukaliśmy jej wszędzie wśród znajomych, na różnych grupach na Facebooku, na Telegramie, wszędzie. W końcu wczoraj Natalia sama się do nas odezwała. Napisała, że żyje, że żyje też jej mama - opowiada jedna z kobiet. - Ona wciąż jest w Mariupolu. Jej domu już nie ma, ale ukrywa się w piwnicy u sąsiadów - dodaje.

W poszukiwania Ukraińców zaangażowała się ukraińska telewizja. W mediach każdego dnia publikowane są historie konkretnych rodzin i ich bliskich. Na szczęście poszukiwania przynoszą też dobre efekty. Dziadek Kiry - po tym, jak w Mariupolu kobieta straciła resztę rodziny, a ją samą ranną wywieźli Rosjanie - spotkał się ze swoją wnuczką.

- Od początku wojny liczba zaginionych dzieci niewyobrażalnie wzrosła. W najlepszym przypadku z częścią urwał się kontakt. Część - i to byłaby bardzo zła wiadomość - wywieźli Rosjanie, a część po prostu ucierpiała w wyniku wojny - wyjaśnia Marina Lypowetska z ukraińskiej organizacji "Magnolia".

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN