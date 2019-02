Wiosna na podium, siedem partii w Sejmie. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown SA, 29 procent badanych zagłosowałoby na koalicję Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski, gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach. To o 1 punkt procentowy mniej w porównaniu do badania Kantar Millward Brown SA dla "Gazety Wyborczej" z 15-16 stycznia 2019 roku.

Wiosna na trzecim miejscu w sondażu Kantar Millward Brown SA

20 procent badanych deklaruje wybór Koalicji Obywatelskiej, czyli połączonych sił Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. W badaniu dla "Gazety Wyborczej" koalicja tych dwóch partii zdobyła 25 procent. Oznacza to spadek o 5 punktów procentowych.

Na trzecim miejscu - z wynikiem 14 procent - znalazła się debiutująca w sondażu Wiosna, nowa partia Roberta Biedronia. W badaniu ze stycznia dla "Gazety Wyborczej" zapowiadana partia Roberta Biedronia uzyskała 8 procent. W porównaniu do tamtego badania Wiosna zyskuje 6 punktów procentowych.

W sumie do Sejmu - według wyników sondażu - dostałyby się jeszcze: Kukiz'15 z wynikiem 7 procent (o 2 pp. więcej w porównaniu do sondażu dla "Wyborczej) i Sojusz Lewicy Demokratycznej z wynikiem 6 procent (3 pp. więcej). Partię Wolności (dawniej KORWiN) i Polskiej Stronnictwo Ludowe wskazało 5 procent badanych, co oznacza, że ugrupowania przekroczyłby przewidziany w ordynacji 5-procentowy próg wyborczy (dla koalicji próg wynosi 8 procent.)

Pozostałe ugrupowania - Partia Razem, Ruch Narodowy i Teraz! (partia Ryszarda Petru) - znalazłyby się poza Sejmem.

Frekwencja szacowana przez Kantar Millward Brown SA wyniosłaby 49 procent.

Foto: Fakty TVN Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Wiosna zbierze głosy Koalicji Obywatelskiej

Badanie dla "Faktów" TVN i TVN24 jest pierwszym po niedzielnej konwencji, na której Robert Biedroń ogłosił start nowej partii - Wiosna. W sondażu zapytano o to, którym partiom Wiosna odbierze wyborców.

Jako ugrupowanie, które straci najwięcej na powstaniu nowej partii, 28 procent respondentów wskazało na Koalicję Obywatelską.

Zdaniem 19 procent badanych najwięcej na powstaniu partii Biedronia straci Prawo i Sprawiedliwości. Taki sam procent ankietowanych wskazał na partie lewicowe (SLD, Razem) jako te, które stracą wyborców na rzecz Wiosny.

34 procent ankietowanych odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Foto: tvn24.pl Komu wyborców może odebrać Wiosna?

Pełne wyniki sondażu Kantar Millward Brown SA dla "Faktów" TVN i TVN24:

Prawo i Sprawiedliwość/Porozumienie/Solidarna Polska - 29 procent (spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do sondażu Kantar Millward Brown SA dla "Gazety Wyborczej" z 15-16 stycznia 2019 r.)

Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska - 20 proc. (spadek o 5 pp. punkt procentowy w porównaniu do sondażu Kantar Millward Brown SA dla "Gazety Wyborczej" z 15-16 stycznia 2019 r.)

Wiosna (partia Roberta Biedronia) - 14 proc. (wzrost o 6 pp. w porównaniu do sondażu dla "Wyborczej")

Kukiz'15 - 7 proc. (wzrost o 2 pp.)

Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6 proc. (wzrost o 3 pp.)

Polskie Stronnictwo Ludowe - 5 proc. (bez zmian)

Partia Wolność (wcześniej KORWiN) - 5 proc. (nie uwzględniona w badaniu dla "Wyborczej")

Partia Razem - 1 proc. (spadek o 1 pp.)

Ruch Narodowy - 0 proc. (nie uwzględniona w badaniu dla "Wyborczej")

Teraz! (planowane ugrupowanie Ryszarda Petru) - 0 proc. (bez zmian)

Nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydował - 6 proc.

Odmowa odpowiedzi - 7 proc.

Sondaż na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany przez Kantar Millward Brown SA w dniach 4-5 lutego 2019 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie telefonów stacjonarnych i komórkowych, wśród osób w wieku powyżej 18 lat. Próba badania wyniosła 1004 osoby.

