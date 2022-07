"Irina sama przypomniała sobie tamten moment i uświadomiła sobie, że Lizy już nie ma"

Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał państwowe spółki do sprowadzenia 4,5 milionów ton węgla dla gospodarstw domowych. PGE Paliwa oraz Węglokoks mają nabyć surowiec do końca sierpnia, a sprowadzić go do Polski do końca października. Jednocześnie rządzący zapewniają, że Polacy będą mieć czym ogrzać domy.

