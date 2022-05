07 maja 2022, 19:07

Trwa odliczanie do Wings For Life World Run. Start już w niedzielę

Już w niedzielę Wings For Life World Run. To doroczny bieg, z którego dochód jest przeznaczony na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Wydarzenie jest tym bardziej wyjątkowe, ponieważ to meta goni uczestników.