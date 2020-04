Relacjonował wojny i światowe konflikty. Wiktor Bater zmarł w wieku 53 lat

Rząd uzupełnia tarczę antykryzysową - wersja 2.0 ma kosztować 11 miliardów złotych. Z nowych przepisów będą mogli skorzystać miedzy innymi właściciele większych firm do 49 osób. Wciąż nie ma żadnych perspektyw, by pandemia COVID-19 szybko minęła. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 22 osób. To najwięcej od początku epidemii w Polsce.

