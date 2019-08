Wielu pacjentów nie stawia się na operację zaćmy. Wystarczyłby jeden telefon

Mniejsze kolejki do operacji zaćmy to dobra wiadomość dla pacjentów. Jest niestety efekt uboczny, bo są województwa, w których na operację nie zgłasza się nawet co czwarty pacjent. Lekarze tracą czas, szpitale pieniądze, a wystarczyłby telefon z informacją.

Bez procesora mowy nie słyszą. A na wymianę czeka się nawet cztery lata Właściwie każdego dnia któryś z pacjentów traci kontakt ze światem. Problem dotyczy niemal trzech... Tego nikt się nie spodziewał. Kiedy limity na zabiegi usunięcia zaćmy zostały zniesione, pacjenci mieli masowo ruszyć do szpitali, ale niemal masowo z operacji rezygnują.

- Te liczby niestety rosną. Będziemy to analizować, dlaczego tak się dzieje. Będziemy wspierać szpitale, aby dociec, co dzieje się z tą grupą pacjentów, która po prostu nie stawia się na operacje - mówi Małgorzata Doros, rzeczniczka prasowa śląskiego NFZ.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w pierwszym półroczu 2019 roku w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim i śląskim z operacji usunięcia zaćmy zrezygnował co piąty pacjent. Na Dolnym Śląsku, Podlasiu i na Warmii i Mazurach zrezygnował co czwarty.

- Nie jest tak, że ktoś zapomniał, czy nie wiedział. SMS-owo informujemy oczekujących na zabieg o zbliżającym się terminie - tłumaczy Andrzej Troszyński z NFZ.

SMS-y z Funduszu nie wystarczają, więc wiele szpitali po prostu do pacjentów dzwoni z przypomnieniem i z wyprzedzeniem. Bez rezultatu.

- Są pracownicy, którzy cały dzień dzwonią do pacjentów i ustalają kolejkę na dany dzień i rzeczywiście, jeżeli dziennie jest 30 pacjentów zapisanych, codziennie 10 pacjentów zmienia termin - informuje Ilona Pawlicka z Wojewódzkiego, małopolski konsultant do spraw okulistyki ze Szpitala Okulistycznego w Krakowie.

Wszyscy na tym tracimy

Poważny problem niedosłyszących. Apelują do ministra zdrowia Stowarzyszenie "Słyszeć bez granic" pisze list do ministra zdrowia o szybką wymianę części... Nie do wszystkich jednak lekarze dzwonią tak jak w Krakowie. Często pacjenci rezygnują z zabiegów, a szpital nic o tym nie wie. Czeka anestezjolog, okulista, sala operacyjna. Wszystko na marne.

- Bardzo apeluję do państwa, do pacjentów, żebyście państwo nam dali jak najszybciej znać w tych szpitalach, gdzie jesteście zapisani, nie podając nawet powodów, że rezygnujecie z tego zabiegu, bo my wtedy możemy wezwać kolejnych. Wezwanie kolejnego pacjenta na dwa lub trzy dni przed zabiegiem jest bardzo trudne - mówi profesor Marta Misiuk-Hojło, dolnośląski konsultant do spraw okulistyki z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Problem dotyczy przede wszystkim starszych osób, często po osiemdziesiątym roku życia, które rezygnują z zabiegu, bo na przykład w wyznaczonym terminie nie są w stanie zapewnić sobie opieki rodziny. Niektórzy też nie są psychicznie przygotowani na zabieg. Myśleli, że do operacji zostało im jeszcze kilka lat, a tu SMS z zaproszeniem za miesiąc. Inni twierdzą, że już lepiej widzą. Tracimy na tym wszyscy.

- Zawsze będziemy mieli te potrzeby niezaspokojone i zmarnowanie środków na zarezerwowany blok operacyjny, bez jego wykorzystania, to jest strata pieniędzy, których być może jutro zabraknie na to, aby rozwiązać nasz inny problem zdrowotny - tłumaczy doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

W pierwszej połowie 2019 roku z zabiegu usunięcia zaćmy bez powiadomienia kogokolwiek zrezygnowało ponad dziesięć tysięcy osób.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN