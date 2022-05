Wielkie przygotowania do obchodów urodzin królowej Elżbiety II i jubileuszu jej panowania

W Wielkiej Brytanii trwają przygotowania do oficjalnych obchodów urodzin królowej Elżbiety II i jubileuszu jej panowania. W czwartek w Londynie odbyła się próba generalna musztry paradnej.

Brytyjska musztra paradna organizowana z okazji obchodów urodzin monarchy to jedna z najbardziej wystawnych i najtrudniejszych musztr paradnych na świecie. Nieraz zdarzyło się, że w czasie wykonywania ponad 100 komend i skomplikowanej choreografii któryś z żołnierzy mdlał, padając na placu na twarz. Przegląd majora brygady to próba generalna przed oficjalnymi obchodami urodzin królowej połączonymi w tym roku z platynowym jubileuszem panowania Elżbiety II. W tradycyjnym Trooping the Colour udział bierze 1500 żołnierzy z oddziałów królewskiej gwardii i ponad 250 koni.

- Sama musztra jest wymagająca, trudna. Zwłaszcza to długie stanie na baczność. A kiedy już zaczniesz się ruszać, to trochę jak taniec - mówi starszy sierżant sztabowy David Griffiths z 1. Batalionu Straży Irlandzkiej.

Komendy i cały układ wywodzą się z taktycznych ruchów wojsk, jakich użyli Brytyjczycy pod Waterloo, by pokonać Napoleona. Tegoroczna parada otworzy 4-dniowe obchody jubileuszu 70 lat panowania Elżbiety II. Pierwszy weekend czerwca upłynie pod znakiem ulicznych przyjęć, parad i koncertów. Na największym - przed Pałacem Buckingham - występować mają między innymi: Ed Sheeran, Queen, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Elton John i Diana Ross.

Meteorolodzy na pierwszy weekend czerwca zapowiadają słońce i 21 stopni Celsjusza.

Autor: Maciej Woroch / Źródło: Fakty TVN