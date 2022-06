27 czerwca 2022, 19:07

Trudny Powrót

Wiele rodzin z Ukrainy chce wrócić do kraju. Nie jest to proste

Nawet cztery doby w kolejce do granicy. W tym upale to nie do zniesienia. W rozgrzanych samochodach są rodziny z dziećmi, które po ucieczce przed wojną chcą teraz wrócić do domów. Ten powrót do Ukrainy jest piekielnie trudny. Nie tylko przez upał.