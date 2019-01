"To międzynarodówka eurosceptyków". Salvini chce "osi włosko-polskiej"

Jeśli to prawda, to zazdroszczę - mówi prezydent i opowiada się za ujawnieniem zarobków w Narodowym Banku Polskim. Opisywane w mediach bajońskie sumy nawet w Pałacu Prezydenckim robią wrażenie. NBP to instytucja publiczna, a nie prywatny skarbiec. Karty na stół - wzywa nie tylko opozycja. Prezes NBP - uważa Marcin Kierwiński z PO - "czuje się elementarnie bezkarny". - Czuje, że ma z tyłu pana prezesa Kaczyńskiego - dodaje, zaś Kazimierz Marcinkiewicz stwierdza: - Można nawet powiedzieć o jakimś długu Jarosława (Kaczyńskiego - przyp. red) wobec kilku czy kilkunastu osób i do nich właśnie należy Adam Glapiński.

