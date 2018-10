Dyrektor kandyduje z PiS, wicedyrektor obiecywał piątki za spotkanie z premierem

To ostatnia niedziela kampanii i jedna z ostatnich szans na dotarcie do wyborców. Nie ma mowy o odpoczynku. Bo partie nawet w swoich matecznikach nie mogą być do końca pewne, jak za tydzień ułoży się ich polityczna przyszłość. PiS na finał konwencji wojewódzkich wybrało Małopolskę a premier zareklamował w Krakowie Małgorzatę Wassermann zestawiając ją z królową Jadwigą. Ale to nie na wsparciu od premiera najbardziej zależało kandydatce.

»