Węgrzy mają dość Orbana i drożyzny. "Tam się dzieje cywilizacyjna klęska"

"Orban reprezentuje rosyjskie interesy nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w NATO" Bez zgody Viktora Orbana na Węgrzech nie dzieje się nic, a bez zgody Węgier do NATO nie wejdą... Węgrzy wyszli na ulice swoich miast. Wśród powodów zdenerwowania społeczeństwa są takie czynniki jak galopująca inflacja, upadający forint, coraz większa bieda i coraz większe oderwanie władzy od problemów zwykłych ludzi.

Ostatnio protestowali głównie nauczyciele. - Żeby związać koniec z końcem, udzielam mnóstwo korepetycji. Zadaniami ze szkoły zajmuję się do późnej nocy. Tak się nie da żyć - żali się Eva Megyasszay, nauczycielka matematyki.

Na ulice wychodzą przedstawiciele kolejnych grup zawodowych. Zarobki od dawna stoją w miejscu, a inflacja na Węgrzech przekracza już 20 procent i wciąż rośnie.

- Z mojej pensji nie da się przeżyć do pierwszego. Bochenek chleba kosztuje już ponad 1000 forintów (około 12 złotych - przyp. red.), śmietana ponad 2000 (około 23 złotych - przyp. red.). To są straszne ceny - mówi Gyongyi Bereczky, listonoszka.

Z takimi cenami zderzają się mieszkańcy kraju, w którym pensja minimalna wynosi w przeliczeniu na złotówki niespełna 1600 złotych netto, a średnie wynagrodzenie 3300 złotych netto. - To naprawdę nie fair, aby nasi nauczyciele zarabiali tyle co zwykły pracownik w McDonald's. Tak nie powinno być - uważa Aletta Gajo, uczennica.

- To upokarzające. Inaczej tego nie nazwę. Rząd celowo nas upokarza - twierdzi Sandor Kovacs, nauczyciel.

Głos Orbana

Co na to premier Orban? Jego zdaniem winne są Unia Europejska, kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie, tylko nie on i jego rząd. - Ponieważ Węgry mają rząd narodowy, wyszliśmy z każdego kryzysu silniejsi, niż do niego weszliśmy. Teraz tez jesteśmy gotowi. Zachowamy stabilność gospodarczą, żadna rodzina nie będzie pozostawiona sama sobie - zapewnia Orban.

Organizatorzy protestów zwalniani są z pracy, a rządowe media albo o tym nie informują, albo przekonują Węgrów, że to Unia doprowadziła do takiej sytuacji, nakładając sankcje na Putina, wielkiego przyjaciela Orbana. W największych miastach pojawiły się nawet plakaty z obrazkiem bomby i napisem "sankcje Brukseli nas niszczą".

- To jest cywilizacyjna klęska, jeśli chodzi o to, co się tam dzieje - przekonuje Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight i prezes Fundacji "Res Publica".

- Reżim Orbana realizuje od przejęcia władzy taki program, który można by nazwać "głupotą plus", który polega na tym, żeby atakować wszystkie ośrodki niezależnego myślenia - mówi profesor Maciej Kisilowski, Uniwersytet Środkowoeuropejski w Wiedniu.

Rząd węgierski podkreśla, że podniesie pensje nauczycielom, gdy tylko Unia Europejska uwolni środki z funduszu odbudowy. Komisja Europejska je wstrzymała z powodu korupcji i łamania zasad praworządności na Węgrzech.

Autor: Cezary Grochot / Źródło: Fakty TVN