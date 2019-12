"Jutro zaczynam dzień od prób ukłonów"

Politycy opozycji wzywają prezydenta Andrzeja Dudę do debaty na ten temat stanu systemu ochrony zdrowia. Niech w kampanii opowie, co zrobił, by zmienić sytuację w polskich szpitalach - mówią politycy. W programie także o wstrząsającym zabójstwie w Ząbkowicach Śląskich, o nowych informacjach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku oraz o przygotowaniach Olgi Tokarczuk do ceremonii wręczenia literackiej Nagrody Nobla. Na "Fakty" TVN zaprasza Piotr Marciniak.

»