Ważna zmiana dla telewidzów. 27 czerwca ostatni etap przejścia na DVB-T2/HEVC

Cyfrowa telewizja naziemna w standardzie DVB-T zostanie zastąpiona przez DVB-T2/HEVC. To standard umożliwiający odbiór telewizji w lepszej jakości.

- Widzowie, którzy korzystają z naziemnej telewizji cyfrowej i nie mają telewizora bądź dekodera przygotowanego do nowego standardu, muszą udać się do sklepu i dokonać zakupu dekodera naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T2 - przyp. red.), lub ewentualnie wymienić telewizor (na taki, który ma wbudowany dekoder DVB-T2 - przyp. red.) - wyjaśnia Maciej Staszak, ekspert ds. mediów, wiceprezes Emitel S.A.

Jak podkreśla Maciej Staszak, rząd przewidział dofinansowanie w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej i odbiorcy mogą skorzystać z bonu na zakup dekodera.

- To jest bon w wysokości 100 złotych, i to wystarczy, żeby ta operacja była bezkosztowa, dlatego że dekodery kosztują mniej więcej 100 złotych. Istnieje też możliwość uzyskania bonu na wymianę telewizora, natomiast ten bon jest o troszeczkę mniejszej wartości niż koszt telewizora, bo ta wartość to jest 250 złotych - tłumaczy Maciej Staszak.

Źródło: Fakty TVN