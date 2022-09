Warszawski blok nie może zostać ocieplony, bo jest zabytkiem

Wybory samorządowe mogą zostać przesunięte na kwiecień 2024 roku. W środę posłowie będą głosować w tej sprawie. Politykom PiS przeszkadza, że wybory samorządowe wypadają tuż przed wyborami do Sejmu i Senatu. Ale to, że wiosną 2024 roku odbędą się też wybory do Parlamentu Europejskiego, to już im nie przeszkadza.

»