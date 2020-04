Przez szybę i na podnośniku. Dom opieki zapewnił podopiecznym spotkania z bliskimi

Lada dzień nadejdzie majówka i lekarze obawiają się, co będzie, jak nagle tłumy będą walić na popularne deptaki, szlaki czy plaże. Dopiero co mieliśmy wszyscy siedzieć w domach, by zatrzymać pandemię. Oficjalnie hotele wciąż zamknięte, nie wolno się gromadzić i odsłaniać ust i nosa. Kurorty chcą jasnych wskazówek, jak bezpiecznie gościć turystów. W Tatrach będą limity wejść do popularnych dolin.

