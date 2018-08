Wałęsa z KOD-em, Morawiecki z "Solidarnością". Podziały na obchodach rocznicy Sierpnia'80

Władza robi, co chce, a ja robię to, co muszę; to, co jest zgodne z tym, do czego się zobowiązywałam i przysięgałam. To nie są puste słowa - powiedziała reporterce "Faktów" TVN prof. Małgorzata Gersdorf. Wygląda na to, że jesteśmy w przededniu próby przejęcia Sądu Najwyższego przez PiS i prezydenta - jak może ta próba sił wyglądać?

»