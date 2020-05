Polacy nie chcą rezygnować z wakacji, ale zmieniają upodobania. "Hitem będą wakacje w Polsce"

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin odpowiada za to, że zostały wydrukowane miliony kart wyborczych na wybory, których nie ma. Wydano duże pieniądze na coś, co nie miało podstawy prawnej. Opozycja chce, by Sasin odpowiedział za straty Skarbu Państwa i podał się do dymisji.

