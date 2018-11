W USA to standard, w Polsce nowość. Siatka z osierdzia zmniejsza ryzyko powikłań

Jolanta Kilanowska walcząc z rakiem straciła pierś. Bardzo chciała ją odzyskać. Na nową pierś złożył się tradycyjny implant oraz zupełna nowość: siatka z osierdzia wołowego.

- To osierdzie wołowe jest skonstruowane technologicznie na zasadzie dwóch warstw, dzięki czemu warstwa, która styka się z implantem hamuje wytwarzanie komórek zapalnych - tłumaczy prof. Dawid Murawa z Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Wystarczy kropla krwi, by nie dać się zaskoczyć. Rewolucja w medycynie Zdążyć przed zawałem - to marzenie pacjentów i lekarzy, które właśnie się ziszcza. Brytyjscy naukowcy opracowali test genetyczny, który pozwala szybciej i łatwiej wykryć potencjalne zagrożenie. Najpierw włoscy specjaliści materiał pobrany z osierdzia wołowego oczyścili z komórek zwierzęcych tak, że została biologicznie neutralna siatka. I to właśnie tę siatkę lekarze w szpitalu w Pleszewie wszczepili pani Jolancie. Między skórę a implant piersi.

- Trochę poczytałam jak dowiedziałam się, że istnieje taka możliwość i skoro w USA jest to standard, to mam nadzieję, że polskie organizmy będą też dobrze przyjmować te nowości - mówi Jolanta Kilanowska.

Słabe wdrażanie innowacji

Na razie z tymi nowościami nie jest najlepiej. Na mniej więcej tysiąc wykonywanych w Polsce rocznie rekonstrukcji piersi - zaledwie pięć procent to operacje z wykorzystaniem biologicznych siatek. W Stanach Zjednoczonych to aż siedemdziesiąt procent.

Amerykanie po prostu wiedzą, że do takich biologicznie neutralnych konstrukcji pobieranych od zwierząt czy z ludzkich zwłok należy przyszłość.

- Nie ma żadnych czynników immunologicznych, które mogłyby uczulać, więc jest naturalnym kolagenem, takim samym jak ludzki. To jest jego największy plus - tłumaczy lek. med. Przemysław Jasnowski.

Dzięki takim biologicznym rusztowaniom lekarze potrafią zrekonstruować coraz więcej części ciała: małżowiny uszne, tchawice, nosy i zastawki serca. I to dopiero początek listy. Kształty są różne ale efekt końcowy zawsze taki sam: siatki obrastają tkankami biorcy - stają się częścią jego ciała.

- Jeżeli byśmy tam zajrzeli za sześć tygodni, to tam nie będzie tej siatki - tylko będzie własna tkanka wytworzona przez pacjentkę - mówi prof. Dawid Murawa z Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Ale o tym pacjentka nie musi już pamiętać. Po trwającej niecałą godzinę operacji szybko wyjdzie do domu.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN