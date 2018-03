Kobiety w Poznaniu, zamiast lekarskiego kazania, mają otrzymać fachową pomoc ginekologa. Taki pomysł ma prezydent miasta, który zapowiada stworzenie całodobowego dyżuru ginekologicznego. Za darmo i bez klauzuli sumienia.

- Na kazania to można iść w niedzielę do kościoła. Uważamy, że jest rozdział Kościoła i państwa. Nikt nikogo nie zmusza żeby iść do takiego lekarza, ale chcemy dać prawo wyboru kobietom i możliwość uzyskania fachowej porady i recepty - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Recepty na kryzysowe sytuacje, gdy potrzebna jest szybka pomoc - na przykład na antykoncepcję zwykłą lub awaryjną.

- Tak to powinno wyglądać - tak na pomysł prezydenta reaguje jedna z poznanianek.

- Wiele kobiet nie stać na wizytę ginekologiczną. Jak wiadomo, często z NFZ na taką wizytę trzeba bardzo długo czekać, a w sytuacjach awaryjnych nie ma na to czasu - mówi inna.

PiS przeciw

Pozytywnej reakcji mieszkanek nie podziela Prawo i Sprawiedliwość. Według polityków tej partii, lepiej, by prezydent miasta zajął się budową dróg, a nie dostępem do ginekologa.

- Jacek Jaśkowiak jest populistą. Wybiera tematy, o których mówi w zależności od tego, jakie są dyskusje w Polsce - twierdzi Bartłomiej Wróblewski z PiS.

- To nie jest mój pomysł, ale postulat pań - odpowiada Jaśkowiak.

Prezydent Poznania nie kryje, że jego propozycja jest reakcją na to, co dzieje się w kraju. W ramach Czarnych Protestów kobiety w całej Polsce protestowały przeciw powrotowi recept na antykoncepcję awaryjną, przeciw coraz większej liczbie lekarzy z klauzulą sumienia oraz przeciw próbom zaostrzenia prawa aborcyjnego.

- To jest najbardziej ideologiczny rząd od 25 lat. Kieruje się encykliką, a nie encyklopedią. Samorządy muszą zastępować państwo. To one dzisiaj dbają o bezpieczeństwo kobiet - mówi Bartosz Arłukowicz, poseł PO.

Jednak w opinii organizacji walczących o prawa kobiet w Poznaniu, do poczucia bezpieczeństwa jeszcze długa droga.

- Oczekiwałabym od prezydenta, by oprócz dofinansowania ginekologa, zadbał o to, by szpitale, które mu podlegają, wykonywały legalną aborcję - mówi Aleksandra Sołtysiak-Łuczak ze Stowarzyszenia Kobiet "Konsola".

Legalną, czyli na przykład gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, lub gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony.

Całodobowe dyżury ginekologiczne w Poznaniu - na koszt miasta - mają ruszyć we wrześniu.

Autor: Magda Łucyan / Źródło: Fakty TVN